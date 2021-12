Frankfurt (www.fondscheck.de) - Eine Jahresendrallye scheint eher fern in diesen letzten Tagen des Jahres, so die Deutsche Börse AG.In Sorge um Omikron und Ängsten vor einem neuen Lockdown habe der DAX zum Wochenstart kräftig verloren - bis auf fast 15.100 Punkte. Am Mittwoch sei der Index auf Erholungskurs und stehe am Mittag bei 15.450 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...