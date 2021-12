Freude und Leid liegen in der Biotech-Branche eng beisammen. Denn der Ausgang von klinischen Studien entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Das US-Unternehmen Allakos hat dies vor Kurzem mit zwei gescheiterten Programmen am eigenen Leib erfahren, die Aktie brach daraufhin um unfassbare 90 Prozent ein.Die Biotech-Gesellschaft Allakos hat am Dienstag bereits die Top-Line-Ergebnisse der Phase-3-Studie ENIGMA 2 sowie Phase-2/3-Daten der KRYPTOS-Studie veröffentlicht, in denen der Wirkstoff Lirentelimab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...