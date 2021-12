RoboSense LiDAR, der führende Anbieter intelligenter LiDAR-Sensoren, wird auf der Consumer Electronics Show (CES) vom 5. bis 8. Januar 2022 seine neuesten innovativen LiDAR-Lösungen vorstellen. Im Mittelpunkt steht der RS-LiDAR M1 (M1), der weltweit erste in Serie gefertigte MEMS-Festkörper-LiDAR für die Automobilindustrie. Neben M1 wird mit RS-Helios die neueste Generation maßgeschneiderter LiDAR am Stand präsentiert. RoboSense erwartet die Besucher der CES 2022 in der West Hall, Tech East, Stand 6861, in Las Vegas (USA)

RoboSense invites CES 2022 attendees to the West Hall, Tech East, Booth #6861, in Las Vegas, USA. (Graphic: Business Wire)

RoboSense hat als bisher einziges Unternehmen der Welt intelligente Festkörper-LiDAR-Systeme mit Frontloading-Technologie in Serienfertigung hergestellt. Mit Blick auf die Zukunft ist RoboSense mit dem M1 gut für die Ära der LiDAR in Massenfertigung aufgestellt. Im Verlauf des Jahres 2021 erhielt RoboSense eine Vielzahl an Aufträgen für vorinstallierte Festpunktprojekte von Automobilherstellern rund um den Globus, darunter GAC Aion, WM Motor, ZEEKR (eine Holdinggesellschaft von Geely), Lotus Cars und Inceptio Technology.

Die extrem geringen Abmessungen des M1 machen ihn für die frontale Bestückung in Massenfertigungsmodellen besonders geeignet Die Lösung verfügt über eine einzigartige intelligente "GAZE"-Funktion, die dynamisch und intelligent zwischen Fern- und Nahfeldwahrnehmung wechseln kann. Die Leistungsfähigkeit von intelligenten Fahrsystemen in verschiedenen Szenarien wird dadurch erheblich verbessert.

In diesem Jahr wurde M1 außerdem für seine überragende Innovationen und seinen Beitrag zur Förderung der intelligenten Mobilität mit dem prestigeträchtigen Automotive News PACE Award 2021 und dem CLEPA Award 2021 des Europäischen Verbands der Automobilzulieferer ausgezeichnet.

RoboSense ist weltweit für sein umfangreiches innovatives Portfolio an LiDAR- und KI-Wahrnehmungslösungen bekannt. Dies wird auch durch seinen globalen Marktanteil von 10 bei Vorinstallationen sowie seine Positionierung auf Platz eins in China und Platz zwei weltweit unterstrichen.

Auf der CES 2022 wird RoboSense die neuesten LiDAR-Lösungen und bewährte LiDAR-Technologien vorstellen, darunter:

RS-LiDAR-M1 , SOP-Version, Festkörper-LiDAR für die Automobilindustrie

, SOP-Version, Festkörper-LiDAR für die Automobilindustrie RS-HELIOS-5515 , LiDAR mit superweitem vertikalem Sichtfeld

, LiDAR mit superweitem vertikalem Sichtfeld RS-Bpearl , Totwinkel-LiDAR mit einzigartigem industriellem Design

, Totwinkel-LiDAR mit einzigartigem industriellem Design RS-Ruby , verbessertes mechanisches 128-Strahlen-LiDAR

, verbessertes mechanisches 128-Strahlen-LiDAR RS-Ruby Lite , verbessertes mechanisches 80-Strahlen-LiDAR

, verbessertes mechanisches 80-Strahlen-LiDAR RS-Reference, leistungsstarkes Ground-Truth-Referenzsystem

Die CES 2022 wird in Kürze eröffnet. Alle Besucher Kunden, Journalisten, Analysten und Industriepartner sind herzlich eingeladen, am RoboSense-Stand detaillierte Lösungspräsentationen und Live-Produktdemonstrationen zu verfolgen. Um RoboSense LiDAR zu erleben und einen exklusiven Zugang zu neuen Entwicklungen zu erhalten, oder bei aktuellen Storys und Trends mitzuarbeiten, wenden Sie sich bitte direkt an grace.ye@robosense.cn. Es erwartet Sie eine faszinierende Welt der intelligenten Mobilität.

Über RoboSense (www.robosense.ai):

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätze und transformiert herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende Hardware und künstliche Intelligenz zu entwickeln, um intelligente Lösungen zu schaffen, die Roboter, einschließlich Fahrzeuge, in die Lage versetzen, Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln, die denen des Menschen überlegen sind.

