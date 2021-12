Das S Immo-Angebot an die Aktionäre der Immofinanz zu 23,0 Euro wurde durch die österreichische Übernahmekommission überprüft und freigegeben. Das Teilangebot kann von 23.12.2021 bis 26.01.2022 (16 Uhr MEZ) angenommen werden, informiert die S Immo. Inhaber der Immofinanz-Wandelanleihe 2017 sind berechtigt, an dem Teilangebot teilzunehmen, sofern die Anleihen gewandelt und die dafür ausgegebenen Aktien vor Ablauf der Annahmefrist geliefert werden. Um die neu ausgegebenen Aktien rechtzeitig zu erhalten, kann es notwendig sein, die Wandlungserklärung vor dem von der Immofinanz angekündigten offiziellen Kontrollstichtag am 19.01.2022 einzureichen, wie es heißt. Wie berichtet, will auch die CPI property Group ein Angebot für die Immofinanz ...

