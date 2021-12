Corona-, Konjunktur- und Inflationssorgen beherrschen auch in der Weihnachtswoche das Börsengeschehen. Nach einem sehr volatilen Monat stabilisieren sich Dow Jones, S&P 500 und DAX in einer kleinen Jahresendrally. Technologie-Titel setzen ihre Erholung mit Atempausen fort. 23. Dezember 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der DAX ist von seinem Allzeithoch aus dem November von 16.290 Zählern in den vergangenen Wochen zeitweise um mehr als 1000 Punkte abgerutscht. Vor allem die Verbreitung der Omikron-Variante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...