German Values Property Group AG: German Values Property Group AG und VICUS GROUP AG überreichen Spende an das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leipzig (pta011/23.12.2021/11:20) - Die Leipziger Immobilieninvestoren German Values Property Group AG und VICUS GROUP AG haben es sich zur Aufgabe gemacht, gerade in der Zeit der Pandemie, Einrichtungen wie das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. finanziell zu unterstützen. Gestern konnte ein Spendenscheck von 40.000 Euro durch die Vorstandsmitglieder der Gesellschaften überreicht werden.

Durch die Coronakrise ist das Spendenaufkommen des Vereins in den vergangenen beiden Jahren insgesamt zurückgegangen. Unter anderem ist den Vereinsmitgliedern, durch den Wegfall von Kulturveranstaltungen, ein elementarer Baustein für die Vermittlung Ihres Anliegens und damit ein wichtiger Multiplikator für die Gewinnung von Spendengeldern gänzlich entfallen.

Das Kinderhospiz Bärenherz ist das einzige stationäre Kinderhospiz in Sachsen und begleitet schwerstkranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien auf dem gemeinsamen Weg ab der Krankheitsdiagnose. Die mehr als 60 MitarbeiterInnen unterstützen das kranke Kind, die Eltern und Geschwister mit liebevoller und professioneller Hilfe. Dabei steht die Lebensqualität an jedem einzelnen Tag im Mittelpunkt.

Als Rahmenprogramm der Scheckübergabe wurde durch das Seehaus Cospuden und das Hotel Fürstenhof aus Leipzig, ein Weihnachtsgrillen mit Axel Schulz für die Mitarbeiter organisiert, um auch dem Personal in Zeiten von Corona besondere Anerkennung für Ihre wertvolle Arbeit zu schenken.

