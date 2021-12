Microsoft hat den gefährlichen Notruf-Bug in seiner Teams-App für Android-Nutzende behoben und stellt ab sofort ein Update bereit. Das sollte schnellstmöglich installiert werden. Über den Fall einer US-Amerikanerin, die daran gescheitert war, per Smartphone einen Notarzt für ihre Großmutter zu rufen, war ein Fehler im Android-Betriebssystem aufgefallen. Die verzweifelte Enkeltochter erhielt unter der Notrufnummer keine Verbindung, konnte aber glücklicherweise auf ein Festnetztelefon ausweichen, was ihrer Großmutter möglicherweise das Leben rettete. Lücke in Android, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...