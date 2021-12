Insgesamt war der gestrige Handel von anhaltenden Erholungen geprägt. Durch die Bank gab es allerorten grüne Vorzeichen zu sehen. Die Stimmung fiel derart gut aus, dass die Lufthansa mit einem Mini-Verlust von 0,08 Prozent schon am Ende des MDAX landete. Als einziger Titel zeigte die Aktie der Airline am Mittwoch rote Vorzeichen.Das kommt nicht von Ungefähr, da die Luftfahrt von der Pandemie weiterhin mit am schlimmsten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hoffnungen darauf, dass die Geschäfte der Lufthansa (DE0008232125) im kommenden Jahr wieder Vor-Krisenniveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...