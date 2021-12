Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -LG Display gab heute bekannt, dass es auf der CES 2022 mit der Einführung von "Virtual Ride" und "Media Chair" demonstrieren wird, wie seine flexible OLED-Technologie neue und andere Lebensstile schafft.Virtual Ride ist ein futuristisches Indoor-Stationärfahrrad mit drei vertikalen 55-Zoll-OLED-Displays vor und über dem Fahrrad. Die fortschrittlichen Displays bilden zusammen ein großes, gekrümmtes, r-förmiges Display, das den Benutzern eine beeindruckende Sicht nach vorne und oben bietet. Das Display, das sich biegt, um die Decke über dem Fahrer zu bilden, hat einen Krümmungsradius, der 500R oder einen Radius von 500 mm erreicht, den größten unter den bestehenden großen Displays, was seine überlegene Flexibilität verdeutlicht.Darüber hinaus hebt das futuristische, schlanke Design das Heimtraining auf ein völlig neues Niveau und verbessert die Stimmung und das Ambiente in jedem Raum Ihres Zuhauses. Die OLED-Displays sorgen mit ihrer lebendigen Bildqualität für unvergleichlich lebensechte Farben, so dass Sie sich wirklich fühlen, als würden Sie draußen in einem Wald oder auf der Straße eines europäischen Dorfes radeln.Ein weiteres neues Konzept, das LG Display auf der CES 2022 vorstellt, ist der Media Chair, ein modernes Entspannungsgerät, das einen 55-Zoll-OLED-Fernseher nahtlos mit einem äußerst bequemen Liegesessel kombiniert. Der Bildschirm verfügt über einen Krümmungsradius von 1.500R, dem optimalen Winkel für den Benutzer, sowie über die integrierte Soundtechnologie Cinematic Sound OLED (CSO) des Unternehmens. Sie ermöglicht es dem Display, zu vibrieren und einen eigenen Sound zu erzeugen, ohne dass externe Lautsprecher benötigt werden, so dass der Benutzer sich wie in der Realität fühlt.Mit der Pivot-Funktion des Stuhldisplays lässt sich der Bildschirm per Knopfdruck auf dem Display der Armlehne zwischen vertikaler und horizontaler Ausrichtung drehen. Dies gibt dem Nutzer die einzigartige Möglichkeit, sein immersives Seherlebnis dank der OLED-Technologie perfekt an die Inhalte anzupassen, die er sich ansehen möchte."Wir werden unseren Kunden durch das unendliche Potenzial von OLED weiterhin einen differenzierten Mehrwert bieten und gleichzeitig die Integration unseres Geschäfts in verschiedene Branchen vorantreiben", so Yeo Chun-ho, Head of Business Development Division bei LG Display.LG Display wird auf der CES 2022 auch verschiedene innovative Produkte vorstellen, wie z. B. neue OLED-Displays, OLED-Lösungen, die mit verschiedenen Bereichen verschmolzen sind, und High-End-LCD-Displays für die IT-Industrie.Pressekontakt:Jean Lee, Senior Manager, Globale KommunikationTel.: +822-3777-1689Email: jean.lee@lgdisplay.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1715196/1st_photo___LG_Display_Virtual_Ride_at_CES_2022.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1715197/2nd_photo___LG_Display_Media_Chair_at_CES_2022.jpgOriginal-Content von: LG Display, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126154/5106943