Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2548 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #41 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute sprechen wir über S Immo, Immofinanz, VIG, S&T. Dazu ein Versprechen, dass wir in der kommenden Woche das Wort startup300 nicht sagen, Nennungen von Börseleuten in "Best of Böse" vom Falter, dra weiss über jc und ein Weihnachtssong für Bettina Schragl. Die Dezember-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet und einen Rekord im Rosgix feiern kann. Lieblingssachen ...

