Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet nur ein verkürzter Handel bis 20:00 Uhr MEZ statt.

FREITAG: Wegen Heiligabend bleiben die Börsen in Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und in den USA geschlossen. In Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur und Spanien findet ein verkürzter Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD Euro-Stoxx-50 4.247,15 +0,7% +19,6% Stoxx-50 3.772,99 +0,5% +21,4% DAX 15.694,62 +0,6% +14,4% FTSE 7.358,49 +0,2% +13,6% CAC 7.079,75 +0,4% +27,5% Nikkei-225 28.798,37 +0,8% +4,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,68 -0,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,96 72,76 +0,3% 0,20 +54,2% Brent/ICE 75,66 75,29 +0,5% 0,37 +49,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,53 1.803,60 +0,2% +2,93 -4,8% Silber (Spot) 22,88 22,85 +0,1% +0,03 -13,3% Platin (Spot) 971,48 974,00 -0,3% -2,53 -9,2% Kupfer-Future 4,36 4,39 -0,7% -0,03 +23,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kleinen Plus dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Allerdings dürften die Umsätze am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen weiter ausdünnen. Nachdem am Vortag positive US-Konjunkturdaten den Markt angeschoben haben, dürfte auch am Berichtstag der entscheidende Impuls von neuen Daten kommen. Vor allem die wöchentlichen Erstanträge sowie die persönlichen Ausgaben und Einkommen für November dürften dabei im Fokus stehen. Daneben bleiben die weiteren Entwicklungen um die Omikron-Variante im Fokus. So zeigen zwei Studien aus Großbritannien, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Die Fallzahl der Studie war allerdings klein. Am Vortag hatte zudem das Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung in den USA erhalten. Die Behörde bezeichnete das Mittel als "wichtiges Instrument zur Reduzierung von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen". Bei den Einzelwerten geht es für die Novavax-Aktie vorbörslich um 5,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte erklärt, dass sein Zweidosis-Impfstoff gegen Covid-19 "starke Immunreaktionen" gegen Omikron und andere Varianten gezeigt habe. Im Gefolge geht es für Biontech um 1,1 Prozent aufwärts und Pfizer gewinnen 0,6 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 206.000 zuvor: 206.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -0,4% gg Vm; vorläufig -0,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 70,4 1. Umfrage: 70,4 zuvor: 67,4 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: +2,8% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag weiter nach oben. "Die neuen Omikron-Studien befeuern die positive Kursentwicklung", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. "Eine Virus-Variante, die zwar ansteckender, aber zugleich weniger gefährlich ist, hat für die Börsen nicht allzu viel Schrecken", sagt er mit Blick auf neue Studien zu vergleichsweise niedrigen Krankenhauseinweisungen. Die Börsen hofften auf eine schnelle Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens im neuen Jahr. Das Geschäft dünnt wie immer zum Jahresende weiter aus. An umsatzschwachen Tagen reichen aber bei einer positiven Grundstimmung schon wenige Käufer, um den Markt nach oben zu treiben. Mit Interesse wird auf auffallend viele US-Konjunkturdaten für einen Vorweihnachtstag gewartet. Gewinner Nummer eins in Europa sind die Reise-Aktien, deren Index mit der nachlassenden Furcht vor Omikron 1,9 Prozent gewinnt, Lufthansa steigen um 3,1 Prozent. Unter den Einzelunternehmen stellen Marktteilnehmer Continental heraus. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer der "Wirtschaftswoche". "Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", wird der Conti-Chef zitiert. Die Aktien legen um 2,1 Prozent zu. Um 2,3 Prozent nach oben klettern die Aktien von Flutter Entertainment. Hier kommt der Zukauf des Onlineglückspielers Sisal in Italien gut an. United Internet geben 0,6 Prozent ab. Haupteigner Ralph Dommermuth hat nun mit rund 50,10 Prozent die Mehrheit am Unternehmen durch einen Paketkauf erreicht und will erst einmal nicht weiter aufstocken.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:42h Mi,17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1324 +0,0% 1,1330 1,1325 -7,3% EUR/JPY 129,44 +0,2% 129,46 129,42 +2,7% EUR/CHF 1,0421 +0,0% 1,0420 1,0427 -3,6% EUR/GBP 0,8430 -0,6% 0,8479 0,8485 -5,6% USD/JPY 114,28 +0,1% 114,26 114,26 +10,6% GBP/USD 1,3433 +0,6% 1,3362 1,3348 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,3743 -0,1% 6,3766 6,3783 -2,0% Bitcoin BTC/USD 48.377,29 -1,3% 48.170,57 48.847,87 +66,5%

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Dollar-Index zeigt sich kaum verändert und der Euro behauptet sich weiter über der Marke von 1,13 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zwischen Konjunkturzuversicht auf der einen und Pandemiesorgen auf der anderen Seite haben die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag freundlich tendiert. Sie schlossen sich damit erneut eher zaghaft der positiven Stimmung an der Wall Street an, wo unter anderem ein besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen für deutliche Gewinne gesorgt hatte. Die Spekulation dahinter ist, dass die geldpolitische Straffung in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation die Konjunktur nicht aus der Spur bringen wird. Dafür dass die Pandemiesorgen nicht mehr so stark als Belastungsfaktor im Vordergrund standen, sorgten neue Studien, die frühere Annahmen zu bestätigen scheinen, wonach die extrem ansteckende Virusvariante Omikron mildere Krankheitsverläufe nach sich zieht als die Delta-Variante. Daneben verwiesen Marktbeobachter auf die vorhandenen Impfstoffe, die das Ansteckungs- und Krankheitsrisiko deutlich verringern. Das Geschäft wurde allgemein als dünn beschrieben, auch wenn an den meisten Börsen der Region am morgigen Heiligabend-Tag nochmals gehandelt wird. Unter den Einzelwerten knickten in Hongkong JD.com um fast 8 Prozent ein, weil der Technologieriese Tencent (+4,4%) seine Beteiligung an JD.com von 17,0 auf 2,3 Prozent verringert im Gegenwert von rund 16 Milliarden US-Dollar. Das Geld will Tencent als Sonderdividende ausschütten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen am Donnerstag etwas zurück. Damit greift die Entspannung auf der Aktienseite nun auch auf die Kreditmärkte über.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

EUROPÄISCHER NUTZFAHRZEUGMARKT

er Europäische Nutzfahrzeugmarkt hat seinen Abwärtstrend im November den fünften Monat in Folge fortgesetzt. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, sanken die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 11,3 Prozent auf 183.855 Fahrzeuge. In den ersten elf Monaten des Jahres stand dank der niedrigen Vergleichsbasis noch ein Plus von 12,8 Prozent zum Vorjahr auf 2,16 Millionen Nutzfahrzeuge zu Buche.

LUFTHANSA

streicht wegen eines hohen Krankenstandes beim Personal einige Flüge über Weihnachten. Sechs Langstreckenverbindungen in die USA fallen bis Sonntag aus, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Die Airline habe mit großen Reserven geplant, das reiche wegen der hohen Krankheitsquote aber nicht aus. Auf die Frage, ob die Coronavirus-Variante Omikron der Grund sei, sagte der Sprecher, er wolle nicht spekulieren.

CONTINENTAL

CEO Nikolai Setzer rechnet mit einem guten vierten Quartal. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent. Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", sagte Setzer der Wirtschaftswoche.

S IMMO / IMMOFINANZ

December 23, 2021 07:00 ET (12:00 GMT)

Aktionäre der Immofinanz AG können ihre Aktien im Rahmen eines Teilangebots von heute an dem Großaktionär S Immo andienen. Die ebenfalls österreichische S Immo bietet den Immofinanz-Aktionären für rund 10 Prozent des Grundkapitals 23,00 Euro je Aktie. Die entsprechenden Angebotsunterlagen wurden durch die österreichische Übernahmekommission überprüft und freigegeben, wie die S Immo AG mitteilte. Das freiwilliges Teilangebot war bereits zu Monatsbeginn angekündigt worden und läuft bis zum 26. Januar.

FLUTTER ENTERTAINMENT

Der Glücksspielkonzern kauft der Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners den italienischen Online-Spieleanbieter Sisal ab. Für die Übernahme legt die Flutter Entertainment plc nach eigenen Angaben 1,62 Milliarden Pfund auf den Tisch. Bereits im ersten Jahr nach der Transaktion, die im zweiten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen werden soll, soll sich der Zukauf positiv auf das bereinigte Ergebnis auswirken, hofft der Glücksspielanbieter. Sisal wird laut Flutter in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich ein EBITDA von 211 Millionen Pfund erwirtschaften.

TENCENT

trennt sich von einem Großteil seiner Beteiligung an JD.com. Der chinesische Onlinehändler sei so stark gewachsen, dass er Tencents finanzielle Unterstützung nicht mehr benötige, teilte der chinesische Social-Media-Gigant mit. Tencent war bis dato JD.coms größter Aktionär. Die Tencent Holdings Ltd teilte mit, sie werde etwa 457 Millionen Aktien von JD.com im Wert von rund 16,4 Milliarden Dollar in Form einer Sonderdividende an die eigenen Aktionäre ausschütten. Durch die Ausschüttung hält Tencent nur noch einen Anteil von 2,3 Prozent an JD.com, zuvor waren es 17 Prozent.

