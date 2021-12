An den Finanzmärkten haben sich die Anleger zuletzt wieder risikofreudiger gezeigt, während im Gegenzug der Dollar als Weltreservewährung in unruhigen Zeiten weniger gefragt war.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag stabil über 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung notiert am Mittag bei 1,1325 Dollar und kostet damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Börsianer rechnen kurz vor Weihnachten mit einem weiter verhaltenen Handel. Auch gegenüber dem Franken tritt der Euro mehr oder weniger an Ort. Derzeit wird er zu 1,0424 gehandelt, nach 1...

