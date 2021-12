NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 188 auf 211 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca rechnet für den Luxusgütersektor mit einem starken Jahresende 2021, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Brillenkonzern und begründete dies unter anderem mit den überraschend positiven Unternehmenszielen./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 00:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

