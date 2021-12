FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ceconomy nach den Geschäftsjahreszahlen des Elektronikhändlers von 5,60 auf 5,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde allerdings auf "Buy" belassen. Analystin Fabienne Caron kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich. Der Beginn des neuen Geschäftsjahres 2021/22 sei herausfordernd, schrieb sie und verwies auf die nur durchschnittlichen Umsätze am "Black Friday" sowie die Störung des IT-Systems nach einem Cyberangriff./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

