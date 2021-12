HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank auf "Halten" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Ein schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierungs- und Regulierungsmaßnahmen spiegelten sich in den derzeit niedrigen Bewertungen europäischer Banken wider, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Einschätzung für Europas Bankensektor lautet "Neutral"./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 12:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2021 / 12:49 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008019001

