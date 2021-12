Das Jahr 2022 steht in den Startlöchern und die Fragen, die sich Anleger angesichts anhaltender Rekordstände an den Börsen und einer immer höher werdenden Inflation für das neue Jahr stellen, werden tendenziell immer mehr als weniger. Was passiert mit BioNTech und Co? Wird Big Tech noch bigger? Wohin steigt der Bitcoin? Und kann jemand Tesla das Wasser reichen? DER AKTIONÄR gibt Ihnen im neuen Jahrbuch die Antworten auf diese Fragen - insgesamt auf 25 brennende Fragen für das Jahr 2022.Doch das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...