Das von der University of Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen für die USA stieg im Dezember auf 70,6 (vorläufiger Wert: 70,4) und lag damit über dem Novemberwert von 67,4, wie die endgültigen Schätzungen ergaben. Weitere wichtige Punkte der heutigen Veröffentlichung: Aktuelle Lage: 74,2 vs. 74,6 im Vormonat Erwartungen: 68,3 vs. 67,8 im Vormonat 1-jährige Inflation: 4,8% vs. 4,9% erste Schätzung Inflation für 5-10 Jahre: 2,9% vs. 3,0% erste Schätzung EURUSD stieg nach dem heutigen UoM-Bericht ...

