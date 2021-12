DJ Volkswagen will im Werk Wolfsburg 2022 die Produktion steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will im kommenden Jahr im Wolfsburger Hauptwerk die Produktion steigern. Geplant sei eine Steigerung auf 570.000 Fahrzeuge im kommenden Jahr von 400.000 in diesem Jahr, sagte die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung in einem Interview. Cavallo zufolge wird 2022 ein weiteres schwieriges Jahr für den Autokonzern, auch angesichts der Risiken im Zusammenhang mit der anhaltenden Halbleiterkrise.

December 23, 2021 11:32 ET (16:32 GMT)

