An den Finanzmärkten haben sich die Anleger jüngst wieder risikofreudiger gezeigt, was dem Euro tendenziell zugute kommt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag stabil über 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung notiert am Nachmittag bei 1,1317 Dollar. Dagegen hat der Euro zum Franken minim an Wert eingebüsst und ist vorübergehend unter die Marke von 1,04 Franken gesunken. Aktuell notiert EUR/CHF aber wieder leicht darüber bei 1,0405 Franken. Dagegen hat sich der US-Dollar zum Franken mehr oder...

