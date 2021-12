Valneva befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Scottish Enterprise über eine Förderung in Höhe von mehreren Millionen Pfund, welches die Fertigstellung seiner strategischen Produktionsstätte in Livingston, Schottland, ermöglichen wird. Wie Valneva mitteilt, pausierte man nach der Kündigung des Liefervertrags mit der britischen Regierung für Valnevas inaktivierten COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 die Pläne für den Standort. Valneva bemüht sich den Angaben zufolge weiterhin um eine einvernehmliche Einigung mit der britischen Regierung bezüglich seiner Beendigung des Liefervertrags und der Durchführung der laufenden klinischen Studie. Das Unternehmen behält sich weiterhin alle Rechte für den Fall vor, dass keine einvernehmliche Einigung erzielt werden kann. Scottish ...

