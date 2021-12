Die Aktien von Nikola sorgen heute am US-Markt für Furore. Hintergrund ist ein kurzer Tweet auf Twitter und ein Foto. Das alleine reicht offenbar schon, um die Anleger in Feierlaune zu versetzen. Der Hersteller von Trucks konnte jedoch 2021 die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen.Nikola-Aktien stiegen am Donnerstag um 20 Prozent, nachdem der Hersteller von Elektro-LKWs die Auslieferung seines ersten Fahrzeugs abgeschlossen hatte. Das berichtet das Nachrichtenportal CNBC. Gestern hatte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...