Pünktlich zu Weihnachten kratzen die großen US-Indizes an ihren Rekordmarken. Die Strategen an der Wall Street gehen davon aus, dass die Aktienmärkte im Jahr 2022 weiter steigen werden, allerdings langsamer als in den vergangenen zwei Jahren.Das durchschnittliche S&P 500-Ziel für die Großbanken im Jahr 2022 liegt bei 4.985 Punkten und damit etwa sechs Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch, so die Strategenumfrage des Nachrichtenportals CNBC. Der S&P 500 hat im Jahr 2021 rund 27 Prozent ...

