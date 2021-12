Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 décembre/December 2021) The common shares of Medcolcanna Organics Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Medcolcanna is a Canadian integrated medical cannabis company, whose fully licensed operations are based in Colombia. Led by a proven and successful management team, Medcolcanna has facilities in optimal growing locations which positions the Company to become a global leader in the medical cannabis market. Medcolcanna employs state of the art organic agricultural technology and innovative pharmaceutical processes to produce high-quality products. The Company's scalable production model and network of pharmaceutical partnerships globally ensures that they remain at the forefront of the medical cannabis industry.

The common shares will be delisted from the NEO Exchange on December 29, 2021.

_________________________________

Les actions ordinaires de Medcolcanna Organics Inc. ont été approuvées pour inscription sur le CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Medcolcanna est une société canadienne intégrée de cannabis médical, dont les opérations entièrement sous licence sont basées en Colombie. Dirigée par une équipe de direction éprouvée et performante, Medcolcanna possède des installations dans des emplacements de croissance optimaux, ce qui positionne la société pour devenir un leader mondial sur le marché du cannabis médical. Medcolcanna utilise une technologie agricole biologique de pointe et des processus pharmaceutiques innovants pour produire des produits de haute qualité. Le modèle de production évolutif de la société et son réseau de partenariats pharmaceutiques à l'échelle mondiale garantissent qu'ils restent à la pointe de l'industrie du cannabis médical.

Les actions ordinaires seront radiées de la NEO Exchange le 29 décembre 2021.

Issuer/Émetteur: Medcolcanna Organics Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MCCN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 116 406 789 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 45 164 261 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 58406X 10 5 ISIN: CA 58406X 10 5 0 Boardlot/Quotité: To be Determined Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 30 décembre/December 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for MCCN. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com