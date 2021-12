Pressemitteilung der One Square Advisors GmbH:

- Sanierungsplan in Österreich zurückgezogen- Eyemaxx International zahlungsunfähig- One Square in den Gläubigerausschuss berufen- Gläubigerbeirat für die besicherte Anleihe einberufen

Sehr geehrter Anleihegläubigerinnen,sehr geehrte Anleihegläubiger,

gerne möchten wir Sie mit diesem Schreiben

- über die wesentlichen Entwicklungen im Insolvenzverfahren um die Eyemaxx Gruppe und die von uns eingeleiteten Aktivitäten informieren,- Ihnen einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse zu den Immobilien sowie den Sicherheiten geben und- Sie über mögliche nächste Schritte in Kenntnis setzen.

Insolvenzantrag und Sanierungsplan

Am 4. November hat die Eyemaxx Real Estate AG in Österreich einen Insolvenzantrag gestellt, dem am 5. November stattgegeben wurde. Zur Konkursverwalterin wurde Frau Dr. Ulla Reisch bestellt. Mit dem Insolvenzantrag hatte die Eyemaxx Real Estate AG einen Sanierungsplan vorgelegt, über den am 26. Januar 2022 in Wien abgestimmt werden sollte. Am 17. Dezember hat die Gesellschaft den Sanierungsplan aufgrund der Insolvenz der österreichischen Tochtergesellschaft Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH ("EMI") zurückgezogen. Die Abstimmung über den Sanierungsplan wurde entsprechend abgesagt.

Die Finanzierung der Sanierungsplanquote sollte durch die Verwertung der Beteiligung der Schuldnerin an der EMI erfolgen. Bei der EMI hat sich nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Eyemaxx Real Estate AG ein nicht gedeckter Liquiditätsbedarf ergeben. Die Verwertung der EMI war ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts zur Finanzierung des Sanierungsplans. Die Bemühungen um eine Zwischenfinanzierung für die EMI waren gescheitert.

Am 20. Dezember hat die EMI wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenzantrag gestellt. Zum Konkursverwalter wurde Herr Magister Georg Hampel bestellt. Herr Magister Hampel gehört ebenso wie Frau Dr. Ulla Reisch der Kanzlei urbanek lind schmied reisch an.

Bereits veranlasste Schritte im Insolvenzprozess

Um eine Schlechterstellung der Anleihegläubiger zu verhindern, hatte One Square bereits am 2. November einen Insolvenzfremdantrag in Deutschland gestellt. Am 6. Dezember hat das Amtsgericht Aschaffenburg dem Antrag von One Square stattgegeben und ein Sekundärverfahren in Deutschland eröffnet, in dem die deutschen Immobilien der Eyemaxx Real Estate AG verwertet werden. Zum Insolvenzverwalter des Sekundärinsolvenz-verfahrens wurde Herr Dr. Andreas Kleinschmidt, Rechtsanwalt in der Kanzlei White & Case bestellt.

In einer Abstimmung ohne Versammlung vom 3. bis 7. Dezember wurde One Square zum Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2025 gewählt.

Am 22. Dezember hat das Amtsgericht Aschaffenburg One Square in den Gläubigerausschuss der Eyemaxx Real Estate AG berufen.

Die Forderungen aus der Anleihe 2020/2025 haben wir als gemeinsamer Vertreter bereits sowohl in Österreich als auch in Deutschland zur Tabelle angemeldet. Die Forderungen der bei uns registrierten Gläubiger der Anleihen 2018/2023 und 2019/2024 haben wir bereits den jeweiligen Insolvenzverwaltern angezeigt. Um den Verwaltungsaufwand einer Einzelanmeldung von ca. 1.500 Einzelgläubigern zu vermeiden, haben wir mit den Verwaltern und den Insolvenzgerichten abgestimmt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...