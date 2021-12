Derweil ist der Geschäftsbetrieb durch eine angespannte Liquidität und Lieferkettenproblemen vorübergehend beeinträchtigt.Yverdon-les-Bains - Der Batteriehersteller Leclanché gliedert sein e-Transport-Geschäft aus und will dieses mit einem in den USA kotierten SPAC («Special Purpose Acquisition Company») zusammenschliessen. Derweil sei der Geschäftsbetrieb durch eine angespannte Liquidität und Lieferkettenproblemen vorübergehend beeinträchtigt, teilte das Westschweizer Unternehmen in einem «Update zur...

