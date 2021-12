Monica Defend (Amundi): Marktkommentar Dezember 2021

21.12.2021

Die Omikron-Variante sorgte Ende November für Verwerfungen an den Kapitalmärkten und hat andere wichtige Ereignisse - wie die COP 26-Klimakonferenz, die Wiederernennung von Jerome Powell als US-Notenbank-Chef und die Bemühungen der USA, Chinas und der OPEC zur Eindämmung der steigenden Energiepreise - ein Stück weit überschattet. Erfahren Sie mehr in der monatlichen Kapitalmarktanalyse von Monica Defend, Global Head of Research.

