DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen treten an Heiligabend auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen zeigen sich nach der kräftigen Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage in einem ruhigen Weihnachtsgeschäft an Heiligabend wenig verändert. Der Handel ist von einer dünnen Nachrichtenlage und geringen Umsätzen geprägt. Von der Wall Street kommen indessen gute Vorgaben, dort waren die Börsen, gestützt von guten Konjunkturdaten, mit deutlichen Gewinnen in ein langes Weihnachtswochenende gegangen.

Ein Teil der Börsenplätze hat gänzlich geschlossen, die geöffneten Märkte - darunter Frankreich und Großbritannien - handeln lediglich bis gegen 14 Uhr (MEZ). Der Euro-Stoxx-50 notiert kurz nach Handelsbeginn nahezu unverändert bei 4.265 Punkte. Auch der CAC-40 in Frankreich tritt auf der Stelle.

Die Sorgen vor der Omikron-Mutation des Coronavirus sind zuletzt mit neuen Erkenntnissen zum Virus etwas in den Hintergrund getreten. Erste Studien deuten darauf hin, dass die neue Virus-Variante seltener zu Krankenhausaufenthalten führt, als bei der Delta-Variante. Die Anleger zeigten sich daher zuletzt optimistischer, dass sich die Auswirkungen der Omikron-Variante auf die globale Konjunkturerholung in Grenzen halten werden.

In Großbritannien legt der FTSE-100 um 0,2 Prozent zu. Der britische Premierminister Boris Johnson hat in seiner Weihnachtsbotschaft die Bevölkerung zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen. Die Aktie von Reckitt Benckiser gibt in London 0,1 Prozent nach. Der Konsumgüterkonzern will seine Hautpflegemarke E45 und die dazugehörigen Untermarken an die schwedische Karo Pharma AB für einen impliziten Unternehmenswert von 200 Millionen Pfund (rund 236 Millionen Euro) verkaufen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.265,30 -0,0% -0,56 +20,1% Stoxx-50 3.788,39 -0,0% -0,77 +21,9% FTSE 7.387,69 +0,2% 14,35 +14,1% CAC 7.103,53 -0,0% -2,62 +28,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,25 0 +0,32 US-Zehnjahresrendite 1,49 0 +0,58 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:04 Uhr Do,17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1335 +0,1% 1,1333 1,1308 -7,2% EUR/JPY 129,67 +0,0% 129,60 129,35 +2,8% EUR/CHF 1,0398 -0,1% 1,0393 1,0404 -3,8% EUR/GBP 0,8453 +0,1% 0,8450 0,8435 -5,4% USD/JPY 114,39 -0,0% 114,36 114,39 +10,8% GBP/USD 1,3410 -0,0% 1,3411 1,3405 -1,9% USD/CNH (Offshore) 6,3743 -0,0% 6,3742 6,3749 -2,0% Bitcoin BTC/USD 51.195,81 +0,8% 50.929,36 48.928,70 +76,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 76,09 76,85 -1,0% -0,76 +51,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,81 1.808,94 +0,0% +0,87 -4,6% Silber (Spot) 22,90 22,94 -0,2% -0,04 -13,2% Platin (Spot) 977,10 973,83 +0,3% +3,27 -8,7% ===

December 24, 2021 03:45 ET (08:45 GMT)

