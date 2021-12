Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bürger wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zur Vorsicht während des Weihnachtsfests aufgerufen. Der Anteil der Omikron-Fälle werde in den nächsten Tagen sehr stark ansteigen, schrieb er am Freitag bei Twitter.



Über die Feiertage meldeten die Gesundheitsämter zudem neue Fälle nur mit Verspätung. Man habe die Entwicklung dennoch im Blick. An die Bürger appellierte der SPD-Politiker, beim Weihnachtsfest Ansteckungen zu vermeiden. Er rief dazu auf, sich zur Sicherheit testen zu lassen.



"Sogar Geimpfte sollten sich testen", so Lauterbach.

