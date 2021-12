BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu bietet neben Suchmaschinendienste und Cloud Computing auch KI-basierte Anwendungen wie autonomes Fahren an. Aber auch im Metaverse sind die Chinesen unterwegs. Der chinesische Technologiekonzern Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU) mit Sitz in der chinesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...