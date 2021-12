Das Geschäft mit dem Universum wächst zunehmend. Mutige wie langfristig orientierte Anleger können mit dem neuen Space-Index davon profitieren."Fly me to the moon" - schon in den 60er-Jahren verlieh Frank Sinatra der Faszination für den Weltraum musikalischen Ausdruck. Milliardäre wie Richard Branson, Jeff Bezos und Elon Musk schicken sich nun an, den Weg dahin zu ebnen. Und auch wenn es noch nicht bis zum Mond geht, für sechsstellige Beträge soll die superreiche Kundschaft bald Trips in den Orbit ...

