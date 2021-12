Bei Steinhoff knallten in der Vorwoche die Sektkorken. Nachdem sich die Holding in den vergangenen Monaten mit nahezu allen Geschädigten aus dem Bilanzskandal auf einen Vergleich einigen konnte, gelang dies nun auch mit dem letzten großen Gläubiger. Die ehemaligen Eigner der Modekette Tekki Town einigen sich mit Steinhoff auf einen Vergleich in Höhe von rund 60 Millionen Euro.

Zwar hat Steinhoff damit immer noch einen Schuldenberg von rund zehn Milliarden Euro zu gerade aberwitzigen Zinsen vor sich, doch eine Liquidation ist mit dieser Einigung erst einmal vom Tisch. Seit der Einigung ist die Börse in Feierlaune. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen verdoppeln und kletterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...