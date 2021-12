Kurz vor der Veröffentlichung dieses Beitrags waren Santa Claus und seine Helfenden im Golf von Kalifornien mit der Geschenkauslieferung beschäftigt. Das zeigt der Santa-Tracker nebst einiger Zusatzinfos. Mit nahezu 325.000 zurückgelegten Kilometern und fast 7,6 Milliarden ausgelieferten Geschenken liegt Santa Claus am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages gut in der Zeit. Jeder Halt kostet ihn nur wenige Minuten - offenbar ist die Logistik perfekt durchorganisiert. Mehr zum Thema Zoom-Hintergrund einstellen: So wird es auch vor der Webcam Weihnachten Kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...