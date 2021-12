Die wichtigsten Punkte KI, digitaler Zahlungsverkehr, E-Commerce, Genomik und das Metaverse scheinen unaufhaltsame Trends zu sein. Zu den Top-Aktien, die von diesen Trends profitieren, gehören Alphabet, PayPal, MercadoLibre, Vertex und Nvidia. Denke an Personal Computer in den frühen 1980er Jahren. Das Internet in den 1990er Jahren. Smartphones im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Sie alle waren Investitionsmöglichkeiten mit enormem Potenzial. Du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...