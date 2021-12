Steinhoff brennt seit einigen Tagen ein regelrechtes Kursfeuerwerk ab. Grund dafür ist die Einigung mit dem letzten verbliebenen und vermutlich wichtigsten Geschädigten des Bilanzskandals. So konnte sich Steinhoff endlich mit den ehemaligen Eigentümern der Tekki Town-Gruppe vergleichen. Beide Parteien einigten sich auf eine Abfindung in Höhe von rund 60 Millionen Euro in Form einer Einmalzahlung und Pepkor-Aktien.

Die Börsen feierten das mit einer echten Kursexplosion. Dabei sprang Steinhoff in dieser Woche über die Marke von 0,20 Euro und kletterte in der Spitze sogar bis auf 0,25 euro. Damit hat die Aktie die Jahreshochs von 0,23 Euro überboten und notiert momentan so hoch wie seit Anfang 2018 ...

