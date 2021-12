Die Handelstage im Jahr 2021 sind gezählt. Im DAX-Ausblick für die letzte Woche des Jahres bekommt das Thema Jahresendrally noch einmal Bedeutung. Mit drei Kurslücken im näheren Umfeld startete der DAX in die Vorweihnachtswoche und hatte am Montag direkt den Weg zur Unterseite gewählt. Der Druck nahm zunächst bis 15.060 Punkte zu und ließ die Gedanken an eine Weihnachtsrallye komplett verblassen. ...

