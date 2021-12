DJ IW-Umfrage: Wirtschaftsverbände blicken optimistisch auf 2022

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft blickt in einer Umfrage mit mehr Optimismus in das neue Jahr. Die Branchen gehen von Produktions- und Investitionssteigerungen aus und planen mit einem weiteren Beschäftigungsaufbau, ergab die traditionell zum Jahreswechsel durchgeführte Verbandsumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Die Umfrage gebe "klare Signale für Wachstum", erklärte das Wirtschaftsnahe IW.

Danach ist die Stimmungslage trotz der erneuten Infektionswelle und der Produktionsstörungen infolge fehlender Vorleistungen in fast der Hälfte der 48 befragten Verbände zum Jahreswechsel 2021/2022 besser als vor einem Jahr. Bei der IW-Verbandsumfrage zum Jahreswechsel 2020/2021, als der konsumnahe Dienstleistungssektor stark vom Corona-Lockdown beeinträchtigt war, sprach nur einer von fünf Verbänden von einer besseren Wirtschaftslage ihrer jeweiligen Mitglieder.

"Vor allem der Blick auf 2022 ist sehr zuversichtlich: In keinem der 48 vom Institut der deutschen Wirtschaft befragten Verbände wird ein Produktionsrückgang erwartet", sagte IW-Ökonom Michael Grömling. Von den befragten Unternehmen erwarten 39, dass die Produktion steigen wird, neun erwarten ein unverändertes Niveau für das kommende Jahr. Im Bereich der Industrie erwarten der Maschinenbau sowie die Stahl- und Metallverarbeitung sogar eine wesentlich höhere Produktion.

Investitionsschwäche wird überwunden

Die Verbände gehen zudem davon aus, dass die Investitionsschwäche überwunden wird. Laut Umfrage setzen 24 Branchen auf Investitionssteigerungen, 18 erwarten ein unverändertes Niveau und nur sechs Verbände erwarten einen Rückgang. Besonders die Bau- und die Dienstleitungsbranchen gehen von höheren Investitionen aus. Mit Blick auf die Industrie habe sich ein gemischtes Bild ergeben. Hierzu zählen Branchen, wo sich die Investitionen nach den Rückgängen in den Jahren 2020 und auch 2021 wieder erholen. Das gilt für den Maschinenbau oder die Druckindustrie. Daneben sind innerhalb der Industrie auch Bereiche zu beobachten, wo die Investitionen im kommenden Jahr eher auf der Stelle treten - wie etwa in der Chemie- und Pharmaindustrie oder in der Automobilindustrie, erklärte das IW.

Bei den Beschäftigungsplänen für 2002 sind die Signale der IW-Verbandsumfrage vom Jahresende 2021 weniger eindeutig. Insgesamt lassen die Einschätzungen der Verbände aber einen weiteren Beschäftigungsaufbau in Deutschland erwarten.

Mit 21 dominiert die Anzahl der Verbände, die einen Beschäftigungsaufbau planen, während 19 Branchen von einem unveränderten Personalbestand ausgehen. Zu den Branchen mit geplanten Neueinstellungen zählen eine Reihe von Industriesparten - wie etwa die Pharmaindustrie oder die Metall- und Elektroindustrie. Auch im Bau und Handwerk werde händeringend nach Personal gesucht, so das IW. Acht Verbände planen hingegen einen Arbeitsplatzabbau. Dazu zählt etwa der Bergbau, aber auch das Finanzwesen aufgrund der zunehmenden Nutzung von Onlinebanking und der geringeren Nutzung von Filialen.

December 26, 2021

