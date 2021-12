AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine' zur Impfkampagne:

"Fast 5,7 Millionen Menschen sind weltweit bereits an oder mit dem Coronavirus gestorben. Da ist es ein gewaltiger Trost, dass die Menschheit dem Virus heute eben nicht mehr schutzlos ausgeliefert ist. Impfstoffe werden in Rekordtempo entwickelt, erprobt und massenhaft produziert. Überall auf der Welt sind 2021 in einer beispiellosen Anstrengung Milliarden Menschen gegen Corona geimpft worden. Der sich rasch verändernde Erreger sorgt für immer neue Bedrohungen, doch die Wissenschaft hat die Mittel, der Pandemie auf lange Sicht den Schrecken zu nehmen."