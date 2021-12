DGAP-News: Softing AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Softing AG: GlobalmatiX AG und MOSOLF beschließen Zusammenarbeit im digitalen Großflottengeschäft



27.12.2021 / 07:00

MOSOLF ist der führende Fahrzeug-, Technik- und Logistikdienstleister für die Automobilindustrie in Deutschland. In der GlobalmatiX Telematiklösung sieht MOSOLF einen innovativen Ansatz, der vor allem seinen zahlreichen Mietwagen- und Carsharing-Kunden mit Fahrzeugflotten im sechsstelligen Bereich, den Schritt in das digitale Flottenmanagement 4.0 wesentlich vereinfachen wird. Nur im digitalen Management großer Fahrzeugflotten sind noch erhebliche Kosteneinsparungen einerseits und Optimierungen im Bereich der Kundenbeziehung andererseits möglich. Der Trend geht unzweifelhaft in Richtung kontakt- und stationsloses Handling zwischen Fahrzeugvermieter und -mieter. Dabei will sich MOSOLF im Sinne des beratenden Dienstleisters auf die Angebotsvermittlung und den Ein- bzw. Ausbau sowie die Wiederverwendung des xTCU-Interfaces konzentrieren.

Alois Widmann, Gründer und Geschäftsführer der GlobalmatiX AG: "Wir freuen uns, dass wir mit MOSOLF den idealen, kompetenten und anerkannten Partner mit langjährigem Zugang zu einem der größten Flottenkunden-Netzwerk gewinnen konnten, um unseren Einstieg in das Großvolumen-Segment in Deutschland zu realisieren. Mit dem xTCU und C3M liefern wir einen wichtigen Baustein zur Zukunft der Car Sharing Mobility, ein Interface für schlüsselloses Türöffnen ohne Zusatzhardware, Mehrmarken Fahrzeugdiagnose aus der Ferne und eine digitale Schadenmappe für Bagatellschäden".

Gergory Hancke, Stellvertretender Vorsitzendes des Vorstands (COO), Mosolf SE: "Wir sind überzeugt, unseren zahlreichen Mietwagen- und Großflottenkunden mit dem GlobalmatiX Car-to-Cloud-to-Company-Management eine hochattraktive, zukunftsfähige IT-Lösung bieten zu können, die das Flottenmanagement noch kundenorientierter und effizienter macht. Dies erlaubt neue digitale Vermarktungsmöglichkeiten und birgt enorme Einsparpotentiale für unsere gemeinsamen Kunden".

Über die GlobalmatiX AG

Die GlobalmatiX AG, eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Softing AG, München/Haar, ist ein Mobil Virtual Network Operator (MVNO) mit Sitz in Vaduz (Liechtenstein), der in Europa und Nordamerika mobile Datenkommunikation für Fahrzeuge und Maschinen aller Art anbietet, wie diese in den Bereichen (teil)-autonomes Fahren wie auch bei anderen "Connected Car Services" von Fahrzeugen und Maschinen benötigt werden. Die Gesellschaft betreibt mit ihrer Mobilfunklizenz eine eigene Telekommunikations- und Telematik-Plattform. Über Vereinbarungen mit führenden Mobilfunkbetreibern stehen GlobalmatiX damit weltweit beste Mobilfunknetze zur Verfügung. Diese mobile Datenkommunikation wird über eine eigene eSIM (embedded SIM-Chip) freigeschaltet. So werden CANbus basierende Diagnosedaten aus markengemischten Fahrzeugen und Maschinen über gesicherte Cloudsysteme dem Fahrzeug- und Maschinen-Flottenmanager in Echtzeit zur Verfügung gestellt. GlobalmatiX mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, beliefert weltweit Fahrzeughersteller und Telematik Provider mit einem innovativen 4G/LTE / 5G CAN Diagnoselogger und GPS Telematik-Gateway der nächsten Generation für GPS-Ortung, Tracking und Fahrzeug-Ferndiagnose. Dies wird benötigt für Anwendungen in den Bereichen "Connected Car", (teil-)autonomes Fahren, vorausschaubare Fahrzeugdiagnose oder Management von Fuhrparks aller Größen, Marken und Modelle. Die smarte Car-to-Cloud-to-Company-Dienstleistung ist über ein patentiertes Sicherheitsverfahren vor Fremdeingriffen durch "Security by Design" abgesichert und nach höchsten OEM-Anforderungen zertifiziert. Weitere Informationen unter https://www.globalmatix.com/

Über die MOSOLF Gruppe

Die MOSOLF Gruppe gehört zu den führenden Systemdienstleistern der Automobilindustrie in Europa. Zum Leistungsspektrum des 1955 gegründeten Familienunternehmens mit Hauptsitz in Kirchheim unter Teck gehören maßgeschneiderte Logistik-, Technik- und Servicelösungen, die mithilfe eines europaweiten Standort-Netzwerks sowie einer multimodalen Verkehrsträgerflotte realisiert werden.

Das Leistungsspektrum der MOSOLF Gruppe deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Automobillogistik ab: vom Bandende bis zum Recycling. Neben Fahrzeugtransporten (Pkw, leichte Lkw, High & Heavy) gehören Werkstattdienste, Sonderfahrzeugbau, Industrielackierungen, Mobilitätsdienstleistungen, Releasing Agent Dienstleistungen und Fahrzeugrecycling zum Dienstleistungsportfolio.

MOSOLF Gruppe bietet in diesem Rahmen ganzheitliche und kundenorientierte Lösungen für die Automobilindustrie, Flottenbetreiber und Autohäuser aus einer Hand an und bildet dabei den dazugehörigen Datenfluss über moderne Softwarelösungen ab.

Weitere Informationen unter https://www.mosolf.com

