DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen bauen im Verlauf mit Coronasorgen Verluste aus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen tut sich am Montag zunächst nicht viel. Im Verlauf drehen aber immer mehr Aktienmärkte deutlicher nach unten ab. Feíertagsbedingt ruht der Handel in Hongkong und Australien. In China schwächelt der Aktienmarkt etwas heftiger: Während sich die Coronainfektionen weltweit ausbreiten, meldet China am Wochenende die höchsten Infektionszahlen seit 21 Monaten. Zugleich ist die chinesische Notenbank offenbar bereit, der Wirtschaft stärker unter die Arme zu greifen - dies gilt auch für den kriselnden Immobiliensektor.

Dies scheint angesichts der Corona-Auswirkungen auch nötig zu sein. So erwarten die Analysten von Goldman Sachs für China Einkaufsmanagerindizes, die im Dezember unter die Wachstumsschwelle von 50 sinken. In Schanghai fallen die Kurse mit den steigenden Corona-Infektionen und den Maßnahmen der Regierung, der Schanghai-Composite baut die Verluste im Verlauf auf 1,0 Prozent aus.

In Südkorea (-0,3%) geht es ebenfalls bergab. Zuvor hatte der Kospi zwischen leichten Auf- und Abschlägen gependelt. Die Titel des Indexschwergewichts Samsung Electronics büßen 0,5 Prozent ein belastet von Berichten, die Chipfertigung in der chinesischen Stadt Xian sei nach neuen Lockdown-Maßnahmen der Regierung in den Notfallmodus versetzt worden.

In Japan zeigt sich der Nikkei-225 etwas leichter. Titel aus dem Sektor der Fluggesellschaften leiden unter den weltweiten Flugstreichungen im Zuge der Corona-Maßnahmen. Nach schwachen Geschäftszahlen stürzen die Papiere des Möbelanbieters Nitori Holdings um 8,8 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag Nikkei-225 (Tokio) 28.702,06 -0,3% +4,9% 07:00 Kospi (Seoul) 3.003,27 -0,3% +4,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.605,53 -1,0% +3,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) Feiertag Straits-Times (Sing.) 3.109,09 +0,0% +8,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.530,63 +0,9% -6,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr,8:59 % YTD EUR/USD 1,1316 +0,0% 1,1312 1,1332 -7,4% EUR/JPY 129,52 +0,1% 129,38 129,59 +2,7% EUR/GBP 0,8440 -0,0% 0,8444 0,8449 -5,5% GBP/USD 1,3407 +0,1% 1,3398 1,3409 -2,0% USD/JPY 114,46 +0,1% 114,37 114,36 +10,9% USD/KRW 1.186,98 +0,1% 1.186,98 1.186,40 +9,3% USD/CNY 6,3677 -0,0% 6,3677 6,3696 -2,4% USD/CNH 6,3755 +0,0% 6,3746 6,3747 -2,0% USD/HKD 7,7992 -0,0% 7,7993 7,7989 +0,6% AUD/USD 0,7234 +0,1% 0,7223 0,7235 -6,1% NZD/USD 0,6818 +0,1% 0,6812 0,6816 -5,1% Bitcoin BTC/USD 50.966,59 -0,1% 51.002,21 51.012,20 +75,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,22 73,79 -0,8% -0,57 +54,7% Brent/ICE 76,38 76,14 +0,3% 0,24 +50,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,29 1.808,40 +0,0% +0,89 -4,7% Silber (Spot) 22,76 22,98 -1,0% -0,22 -13,8% Platin (Spot) 965,14 977,10 -1,2% -11,96 -9,8% Kupfer-Future 4,37 4,39 -0,5% -0,02 +24,1% ===

