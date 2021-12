DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien, Großbritannien und Hongkong bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

TAGESTHEMA

Die deutsche Wirtschaft blickt in einer Umfrage mit mehr Optimismus in das neue Jahr. Die Branchen gehen von Produktions- und Investitionssteigerungen aus und planen mit einem weiteren Beschäftigungsaufbau, ergab die traditionell zum Jahreswechsel durchgeführte Verbandsumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Die Umfrage gebe "klare Signale für Wachstum", erklärte das Wirtschaftsnahe IW. Danach ist die Stimmungslage trotz der erneuten Infektionswelle und der Produktionsstörungen infolge fehlender Vorleistungen in fast der Hälfte der 48 befragten Verbände zum Jahreswechsel 2021/2022 besser als vor einem Jahr. Bei der IW-Verbandsumfrage zum Jahreswechsel 2020/2021, als der konsumnahe Dienstleistungssektor stark vom Corona-Lockdown beeinträchtigt war, sprach nur einer von fünf Verbänden von einer besseren Wirtschaftslage ihrer jeweiligen Mitglieder.

"Vor allem der Blick auf 2022 ist sehr zuversichtlich: In keinem der 48 vom Institut der deutschen Wirtschaft befragten Verbände wird ein Produktionsrückgang erwartet", sagte IW-Ökonom Michael Grömling. Von den befragten Unternehmen erwarten 39, dass die Produktion steigen wird, neun erwarten ein unverändertes Niveau für das kommende Jahr. Im Bereich der Industrie erwarten der Maschinenbau sowie die Stahl- und Metallverarbeitung sogar eine wesentlich höhere Produktion.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.706,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.718,50 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 16.325,25 +0,2% Nikkei-225 28.676,46 -0,4% Schanghai-Composite 3.612,03 -0,9% +/- Ticks Bund -Future 172,57 +3 Vorhergehender Handelstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.756,31 +1,0% DAX-Future 15.733,00 +0,8% XDAX 15.747,29 +0,8% MDAX 34.834,05 +0,6% TecDAX 3.870,26 +0,5% EuroStoxx50 4.255,01 -0,3% Stoxx50 3.782,10 -0,2% Dow-Jones 35.950,56 +0,6% S&P-500-Index 4.725,79 +0,6% Nasdaq-Comp. 15.653,37 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,54 -56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche etwas leichter erwartet. In der Zeit zwischen Weihnachten und dem Beginn des neuen Jahres wird an der Börse mit einem ruhigen Handel gerechnet. Dies hat gleich mehrerer Gründe: Die Nachrichtenlage ist zum einen dünn, zum anderen sind viele Marktteilnehmer in dieser Zeit in Urlaub und in Großbritannien bleibt die Börse wegen eines Feiertages gleich ganz geschlossen. IG stellt den DAX bei 15.725 Punkten nach einem Schluss bei 15.756 Zählern am Donnerstag. Weiterhin werden die Schlagzeilen über die Entwicklung der Omikron-Variante des Covid-Virus für Kursausschläge sorgen. Während in den USA viele Flüge über die Feiertage wegen Krankheit des Bordpersonals ausfielen, wird in Asien weiterhin mit harten Lockdowns versucht, der Pandemie Herr zu werden. Damit besteht die Gefahr, dass die Lieferketten nicht ins Laufen kommen und die Preise wegen der Mangelwirtschaft weiter steigen. Damit sind die Pandemie wie auch die Inflation die Themen, die die Kapitalmärkte weiter begleiten.

Rückblick: Etwas leichter - Der Handel war am Freitag in einem ruhigen Weihnachtsgeschäft von einer dünnen Nachrichtenlage und geringen Umsätzen geprägt. Ein Teil der Börsenplätze hatte gänzlich geschlossen, die geöffneten Märkte - darunter Frankreich und Großbritannien - handelten lediglich bis gegen 14 Uhr (MEZ). Die Sorgen vor der Omikron-Mutation des Coronavirus sind zuletzt mit neuen Erkenntnissen zum Virus etwas in den Hintergrund getreten. Die Anleger zeigten sich daher zuletzt optimistischer, dass sich die Omikron-Auswirkungen auf die globale Konjunkturerholung in Grenzen halten werden. Werte aus dem Tourismus- und Reisesektor setzten ihre Erholungsbewegung der vergangenen Tage mit den nachlassenden Pandemie-Sorgen fort. In London gewannen IAG 1,9 Prozent. Für die Aktie von Intercontinental Hotels ging es um 1,2 Prozent aufwärts. Die Titel von Tui und Carnival rückten um 4,3 bzw. 2,4 Prozent vor. Easyjet gewannen 2,0 Prozent. In Paris notierten Air France-KLM indessen 0,5 Prozent leichter. Reckitt Benckiser rückten in London 0,1 Prozent vor. Der Konsumgüterkonzern will seine Hautpflegemarke E45 und die dazugehörigen Untermarken an die schwedische Karo Pharma AB für einen impliziten Unternehmenswert von 200 Millionen Pfund (rund 236 Millionen Euro) verkaufen.

DAX/MDAX/TECDAX (23. Dezember)

Sehr fest - Während die Aktien der Automobilhersteller im DAX bisher ein gutes Jahr hatten, fuhr Continental eher hinterher. Am Berichtstag stellte die Aktie des Automobilzulieferers mit einem Plus von 2,5 Prozent allerdings den größten Gewinner. Positiv wurde aufgenommen, dass Conti-CEO Nikolai Setzer auf ein gutes viertes Quartal setzt. United Internet gaben dagegen 0,5 Prozent ab. Haupteigner Ralph Dommermuth hat nun mit rund 50,10 Prozent die Mehrheit am Unternehmen durch einen Paketkauf erreicht und will erst einmal nicht weiter aufstocken. Home24 erhöhten sich um 9,7 Prozent. Der Online-Möbelhändler kauft das Wohnaccessoires-Unternehmen Butlers.

XETRA-NACHBÖRSE (23. Dezember)

Das nachbörsliche Geschäft war von vorweihnachtlicher Ruhe gekennzeichnet. Es gab keine kursrelevanten Unternehmensnachrichten.

USA - AKTIEN (23. Dezember)

Fest - Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage ging weiter. Nachdem am Vortag überraschend gute US-Konjunkturdaten den Markt angeschoben hatten, wurde dies am Berichtstag durch weitere überzeugende Daten untermauert. Jedoch hat sich der Inflationsdruck im November weiter erhöht. So stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 5,7 (Oktober: 5,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Daneben standen die Entwicklungen um die Omikron-Variante im Fokus. So zeigen zwei Studien aus Großbritannien, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Die Fallzahl der Studie war allerdings klein. Die Aktien von Impfstoff-Herstellern gaben indessen nach. So büßten Biontech 1,7 Prozent ein und Moderna 0,5 Prozent. Für die Novavax-Aktie ging es um 3,3 Prozent nach unten, obwohl der Pharma-Hersteller mitgeteilt hatte, dass sein Zweidosis-Impfstoff gegen Covid-19 "starke Immunreaktionen" gegen Omikron und andere Varianten gezeigt habe. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat derweil das Corona-Medikament Molnupiravir des Pharmakonzerns Merck & Co (-0,6%) und seines Partners Ridgeback Biotherapeutics die Zulassung erteilt. Am Vortag hatte bereits das Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer die Zulassung in den USA erhalten. Crocs brachen um 11,6 Prozent weg. Der Schuhhersteller übernimmt die US-Freizeitschuhmarke Heydude für insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion soll in bar und mit Aktien finanziert werden.

USA - ANLEIHEN (23. Dezember)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,69 2,1 0,67 57,0 5 Jahre 1,24 2,8 1,22 88,3 7 Jahre 1,41 3,1 1,38 76,6 10 Jahre 1,49 4,0 1,45 57,6 30 Jahre 1,91 5,8 1,85 25,9

Am Anleihemarkt ging es mit den nachlassenden Omikron-Sorgen für die Renditen etwas aufwärts. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 4,0 Basispunkte auf 1,49 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do,17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1315 +0,0% 1,1312 1,1308 -7,4% EUR/JPY 129,51 +0,1% 129,38 129,35 +2,7% EUR/CHF 1,0407 +0,1% 1,0877 1,0404 -3,7% EUR/GBP 0,8445 +0,0% 0,8444 0,8435 -5,5% USD/JPY 114,47 +0,1% 114,37 114,39 +10,8% GBP/USD 1,3398 0% 1,3398 1,3405 -2,0% USD/CNH 6,3751 +0,0% 6,3746 6,3749 -2,0% Bitcoin BTC/USD 50.886,25 -0,2% 51.002,21 48.928,70 +75,2%

Wenig Bewegung gab es am Devisenmarkt. Der Dollar-Index fiel um 0,1 Prozent und der Euro behauptete sich weiter über der Marke von 1,13 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,91 73,79 -1,2% -0,88 +54,1% Brent/ICE 75,97 76,14 -0,2% -0,17 +50,2%

Am Ölmarkt gab die Notierung für die Sorte Brent etwas nach, nachdem sie zuletzt auf den höchsten Stand seit vier Wochen geklettert war.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,58 1.808,40 +0,1% +1,18 -4,7% Silber (Spot) 22,72 22,98 -1,1% -0,25 -13,9% Platin (Spot) 959,50 977,10 -1,8% -17,60 -10,4% Kupfer-Future 4,36 4,39 -0,7% -0,03 +23,9%

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert und notierte etwas über der Marke von 1.800 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

NATO / RUSSLAND

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 27, 2021 01:30 ET (06:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat für den 12. Januar ein Treffen des Nato-Russland-Rates einberufen. Stoltenberg stehe wegen des Termins mit der Regierung in Moskau in Kontakt, sagte ein Nato-Vertreter am Sonntag in Brüssel. Stoltenberg hatte in den vergangenen Monaten erfolglos versucht, den 2002 ins Leben gerufenen Nato-Russland-Rat, der wegen des Ukraine-Konflikts seit Ende 2019 auf Eis liegt, als Gesprächsforum wiederzubeleben.

UKRAINE / RUSSLAND

Seit Wochen hält der Ukraine-Konflikt mit Russland den Westen in Atem - nun gibt es erste Signale der Entspannung. Am Samstag erklärte Russland ein Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze für beendet. Im Januar wollen Regierungsvertreter aus Deutschland und Russland bei einem persönlichen Treffen über die Krise beraten. Rhetorisch stehen die Zeichen derweil weiter auf Konfrontation. Kiews Sicherheitsberater Oleksij Danilow warf Moskau vor, die Ukraine "zerstören" zu wollen.

RÜSTUNGSEXPORTE DEUTSCHLAND

Der Gesamtwert der genehmigten Rüstungsexporte ist im laufenden Jahr auf einen neuen Rekord gestiegen. Vom 1. Januar bis zum 14. Dezember genehmigte die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von knapp 9,043 Milliarden Euro, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht.

AIRBUS

Spanien hat bei Airbus 36 H135-Hubschrauber bestellt. Der Auftrag wurde im Rahmen des Konjunkturprogramms erteilt, das die spanische Regierung zur Unterstützung der Industrie aufgelegt hat.

VW

will im kommenden Jahr im Wolfsburger Hauptwerk die Produktion steigern. Geplant sei eine Steigerung auf 570.000 Fahrzeuge im kommenden Jahr von 400.000 in diesem Jahr, sagte die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung in einem Interview.

COMMERZBANK

Die Commerzbank stellt sich im neuen Jahr auf Gegenwind ein. "2022 wird nicht nur wegen der Coronakrise ein herausforderndes Jahr", sagte Vorstandschef Manfred Knof dem Handelsblatt. "Die Inflation belastet viele unserer Kunden, insbesondere die gestiegenen Energie- und Immobilienpreise." Zudem gebe es infolge der Pandemie nach wie vor Probleme bei den Lieferketten und große geopolitische Risiken. Nach einem Verlust von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 hat das Institut laut Knof nun aber wieder schwarze Zahlen geschrieben.

ENCAVIS

Der Wind- und Solarparkbetreiber verkauft seinen Mehrheitsanteil von 51 Prozent am österreichischen Windparkportfolio komplett an die Wien Energie GmbH, den größten regionalen Energieversorger Österreichs. Die drei Windparks "Pongratzer Kogel" und "Herrenstein" in der Steiermark sowie "Zagersdorf" im Burgenland verfügen über eine Erzeugungskapazität von insgesamt 36,2 Megawatt (MW) und waren bereits zu 49 Prozent im Besitz von Wien Energie, wie Encavis mitteilte. Der Verkauf unterstütze die Erreichung der Prognose für 2021. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

RECKITT BENCKISER

bereinigt sein Portfolio durch einen Verkauf. Wie der Konsumgüterkonzern mitteilte, soll die Hautpflegemarke E45 und die dazugehörigen Untermarken an die schwedische Karo Pharma AB für einen impliziten Unternehmenswert von 200 Millionen Pfund (rund 236 Millionen Euro) verkauft werden. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

GAZPROM

Der russische Energieriese hat den Vorwurf zurückgewiesen, Gaslieferungen in die EU einzuschränken. "Sämtliche Vorwürfe gegen Russland und Gazprom, wonach wir nicht genügend Gas an den europäischen Markt liefern würden, sind absolut unbegründet, inakzeptabel und unwahr", sagte ein Unternehmenssprecher am späten Samstagabend im Staatsfernsehen. Den Weiterverkauf russischer Gaslieferungen an Polen durch Deutschland inmitten des europaweiten Preisanstiegs für Energie verurteilte er scharf.

