München (ots) -- Flexibel bleiben: bei CHECK24 viele Reiseangebote bis 24 Stunden vor Abreise stornierbar- Frühbucherrabatte bis zu 50 Prozent: sechs Nächte Mallorca für zwei Personen ab 586 Euro- Beliebteste Reiseziele 2022: Türkei, Mallorca, Kanaren und GriechenlandDie Frühbuchersaison für Pauschalreisen 2022 läuft an. Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie ist dabei Flexibilität besonders wichtig: 73 Prozent der Reisenden, die im April und später verreisen, entscheiden sich für Angebote, die kostenlos oder sehr günstig storniert oder umgebucht werden können.Bei CHECK24 filtern Verbraucher*innen gezielt nach solchen Angeboten. Mit einem Klick lassen sich Pauschalreisen anzeigen, die kostenlos oder zu geringen Kosten stornierbar sind, d. h. Reisende können sich, wenn etwas dazwischen kommt, kurzfristig für eine andere Urlaubsdestination entscheiden.Hier geht es zu einer aktuellen Liste mit den Bedingungen der Reiseveranstalter, die bei der Reisesuche direkt berücksichtigt werden. (https://urlaub.check24.de/service/corona/reiseveranstalter)Häufig kann die Reise dann bis 14 Tage vor Anreise storniert werden, ohne dass Kosten anfallen. Bei CHECK24 finden Kund*innen jetzt auch viele Angebote, die sogar bis 24 Stunden vor Reisebeginn kostenlos storniert oder umgebucht werden können. Außerdem lassen sich über die Filter flexibel stornierbare Angebote auf die gewünschte Stornierungsfrist eingrenzen."Mit der Möglichkeit, Reisen auch noch bis unmittelbar vor Reiseantritt zu stornieren, ermöglicht CHECK24 die Einstellung auf die veränderten Bedingungen in der Pandemie und kommt dem Wunsch vieler Verbraucher*innen nach mehr Flexibilität und Sicherheit bei Reisen nach", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24.Frühbucherrabatte bis 50 Prozent: sechs Nächte Mallorca für zwei Personen ab 586 EuroAufgrund von Frühbucherrabatten sparen Reisende derzeit bis zu 50 Prozent des Reisepreises. Sechs Nächte auf Mallorca mit Halbpension im Viersternehotel inklusive Flug gibt es ab 586 Euro für zwei Personen.1)"Aufgrund der Frühbucherrabatte von bis zu 50 Prozent gibt es derzeit sehr günstige Pauschalreiseangebote", sagt Martin Zier. "Und durch die flexiblen Angebote gehen Reisewillige keinerlei Risiko ein. Eine Stornierung oder Umbuchung ist bei vielen Anbietern bis kurz vor Reisebeginn möglich. Ein früher Vergleich und zeitige Buchung lohnen sich also."Die beliebtesten Reiseziele 2022: Türkei, Mallorca, Kanaren und GriechenlandDas bislang beliebteste Reiseziel 2022 der CHECK24-Kund*innen ist Side & Alanya in der Türkei. Auf Platz zwei und drei folgen Mallorca und Kreta. Neben weiteren griechischen und kanarischen Inseln erreicht auch Hurghada & Safaga in Ägypten die Top Ten.Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen rund um die Reisebuchung beraten über 300 CHECK24-Reiseexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren digitalen Reiseassistenten unterstützt. Im Online-Kundenkonto haben Urlauber*innen zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar.1)Suchkriterien: zwei Erwachsene, mind. vier Sterne, sechs Übernachtungen im Doppelzimmer (18.6. bis 24.6.2022), Abflug ab Düsseldorf, Transfer inklusive, kostenlos stornierbar, kostenlos umbuchbar (Stand: 20.12.2021)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. 