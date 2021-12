DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien und Hongkong bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

TAGESTHEMA

Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Stadt Xi'an hat Chinas Kommunistische Partei Disziplinarstrafen gegen dutzende Parteifunktionäre verhängt. Wie die Zentrale Disziplinarkommission mitteilte, wurden 26 Parteimitglieder wegen "unzureichender Strenge bei der Verhütung und Kontrolle des Ausbruchs" sanktioniert. Bei Inspektionen sei eine zu laxe und unkoordinierte Reaktion auf den Ausbruch festgestellt worden, etwa beim Testen. Dies habe die Kontaktverfolgung in Xi'an behindert. Ein Vertreter der Disziplinarkommission kündigte an, bei "bürokratischen Problemen" bei der Pandemie-Bekämpfung auch in Zukunft hart durchzugreifen. Als Beispiele nannte er Verantwortliche, die sich vor ihrer Verantwortung drücken, keine Maßnahmen ergreifen oder falsche Entscheidungen treffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.718,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.327,50 +0,2% Nikkei-225 28.676,46 -0,4% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.999,55 -0,4% Schanghai-Composite 3.612,57 -0,8% S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Im Verlauf drehen immer mehr Aktienmärkte deutlicher nach unten ab. Feíertagsbedingt ruht der Handel in Hongkong und Australien. In China schwächelt der Aktienmarkt etwas heftiger: Während sich die Coronainfektionen weltweit ausbreiten, meldet China am Wochenende die höchsten Infektionszahlen seit 21 Monaten. Zugleich ist die chinesische Notenbank offenbar bereit, der Wirtschaft stärker unter die Arme zu greifen - dies gilt auch für den kriselnden Immobiliensektor. Dies scheint angesichts der Corona-Auswirkungen auch nötig zu sein. So erwarten die Analysten von Goldman Sachs für China Einkaufsmanagerindizes, die im Dezember unter die Wachstumsschwelle von 50 sinken. In Südkorea geht es ebenfalls bergab, aber weniger deutlich. Die Titel des Indexschwergewichts Samsung Electronics büßen 0,5 Prozent ein - belastet von Berichten, die Chipfertigung in der chinesischen Stadt Xian sei nach neuen Lockdown-Maßnahmen der Regierung in den Notfallmodus versetzt worden. In Japan zeigt sich der Nikkei-225 etwas leichter. Titel aus dem Sektor der Fluggesellschaften leiden unter den weltweiten Flugstreichungen im Zuge der Corona-Maßnahmen. Nach schwachen Geschäftszahlen stürzen die Papiere des Möbelanbieters Nitori Holdings um 8,8 Prozent ab.

US-NACHBÖRSE (23. Dezember)

Der cloudbasierte Arbeitgeberdienstleister TriNet hatte die definitive Übernahme von Zenefits bekannt gegeben, TriNet legten um 2 Prozent zu. Eine weitere Transaktion trieb die Titel des leeren Börsenmantels Roman DBDR Tech Acquisition Corp 4,2 Prozent. Aktionäre des SPAC hatten der Fusion mit CompoSecure zugestimmt. Die New Mountain Finance Corporation will ihre Aktienrückkaufprogramm ausweiten, die Papiere legten um 0,9 Prozent zu. Nach Geschäftsausweisen von NeuBase Therapeutics (+0,7%) und Vaxxinity (-0,5%) bewegten sich die jeweiligen Aktien kaum.

WALL STREET (23. Dezember)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.950,56 +0,6% 196,67 +17,5% S&P-500 4.725,79 +0,6% 29,23 +25,8% Nasdaq-Comp. 15.653,37 +0,8% 131,48 +21,5% Nasdaq-100 16.308,21 +0,8% 128,07 +26,5% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 646 Mio 714 Mio Gewinner 2.289 2.487 Verlierer 1.070 871 Unverändert 132 145

Fest - Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage ging weiter. Nachdem am Vortag überraschend gute US-Konjunkturdaten den Markt angeschoben hatten, wurde dies am Berichtstag durch weitere überzeugende Daten untermauert. Jedoch hat sich der Inflationsdruck im November weiter erhöht. Sie stieg der PCE-Deflator gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 5,7 (Oktober: 5,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Daneben standen die Entwicklungen um die Omikron-Variante im Fokus. So zeigen zwei Studien aus Großbritannien, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führten. Die Fallzahl der Studie war allerdings klein. Die Aktien von Impfstoff-Herstellern gaben indessen nach. So büßten Biontech 1,7 Prozent ein und Moderna 0,5 Prozent. Für die Novavax-Aktie ging es um 3,3 Prozent nach unten, obwohl der Pharma-Hersteller mitgeteilt hatte, dass sein Zweidosis-Impfstoff gegen Covid-19 "starke Immunreaktionen" gegen Omikron und andere Varianten gezeigt habe. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat derweil das Corona-Medikament Molnupiravir des Pharmakonzerns Merck & Co (-0,6%) und seines Partners Ridgeback Biotherapeutics die Zulassung erteilt. Am Vortag hatte bereits das Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer die Zulassung in den USA erhalten. Crocs brachen um 11,6 Prozent weg. Der Schuhhersteller übernimmt die US-Freizeitschuhmarke Heydude für insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,69 2,1 0,67 57,0 5 Jahre 1,24 2,8 1,22 88,3 7 Jahre 1,41 3,1 1,38 76,6 10 Jahre 1,49 4,0 1,45 57,6 30 Jahre 1,91 5,8 1,85 25,9

Am Anleihemarkt ging es mit den nachlassenden Omikron-Sorgen für die Renditen etwas aufwärts. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 4,0 Basispunkte auf 1,49 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr,8:59 % YTD EUR/USD 1,1319 +0,1% 1,1312 1,1332 -7,3% EUR/JPY 129,57 +0,1% 129,38 129,59 +2,8% EUR/GBP 0,8447 +0,0% 0,8444 0,8449 -5,4% GBP/USD 1,3401 +0,0% 1,3398 1,3409 -2,0% USD/JPY 114,47 +0,1% 114,37 114,36 +10,9% USD/KRW 1.186,98 +0,1% 1.186,98 1.186,40 +9,3% USD/CNY 6,3717 +0,1% 6,3677 6,3696 -2,4% USD/CNH 6,3744 -0,0% 6,3746 6,3747 -2,0% USD/HKD 7,7993 0% 7,7993 7,7989 +0,6% AUD/USD 0,7229 +0,1% 0,7223 0,7235 -6,1% NZD/USD 0,6813 +0,0% 0,6812 0,6816 -5,2% Bitcoin BTC/USD 50.903,23 -0,2% 51.002,21 51.012,20 +75,2%

Wenig Bewegung gab es am Devisenmarkt. Der Dollar-Index fiel um 0,1 Prozent und der Euro behauptete sich weiter über der Marke von 1,13 Dollar. In den Tagen danach lief der Dollar volatil seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,79 73,79 -1,4% -1,00 +53,8% Brent/ICE 75,87 76,14 -0,4% -0,27 +50,2%

Am Ölmarkt gab die Notierung für die Sorte Brent etwas nach, nachdem sie zuletzt auf den höchsten Stand seit vier Wochen geklettert war. Nach einem Auf und Ab der vergangenen Tage stehen die Erdölpreise ungefähr auf dem Niveau von Donnerstagabend.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,29 1.808,40 +0,0% +0,89 -4,7% Silber (Spot) 22,75 22,98 -1,0% -0,22 -13,8% Platin (Spot) 963,12 977,10 -1,4% -13,98 -10,0% Kupfer-Future 4,36 4,39 -0,9% -0,04 +23,7%

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert und notierte etwas über der Marke von 1.800 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NAHRUNGSMITTELPREISE

Die Welternährungsorganisation (FAO) warnt vor dramatisch steigenden Nahrungsmittelpreisen infolge explodierender Kosten für Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel. "Wenn die Energiepreise weiter steigen, gehen die Preise für Dünger, Pestizide und Kraftstoffe hoch - und später dann auch die Nahrungsmittelpreise", sagte Josef Schmidhuber, stellvertretender Direktor der FAO-Abteilung Märkte und Handel.

INNENPOLITIK SÜDKOREA

Die wegen Korruption zu 20 Jahren Haft verurteilte Ex-Präsidentin Südkoreas, Park Geun-hye, ist begnadigt worden.

EU-EXPORTE CHINA

Die Europäische Kommission beobachtet mit Sorge, dass die chinesische Einfuhrblockade gegenüber Litauen zunehmend auch Unternehmen aus anderen EU-Ländern betrifft. "Einfuhren aus Litauen werden vom chinesischen Zoll nicht mehr abgewickelt", sagte der für Handelsfragen zuständige Vizepräsident der Kommission, Valdis Dombrovskis. "Uns macht auch Sorgen, dass wir zunehmend auch aus anderen Mitgliedstaaten Berichte über blockierte Einfuhren bekommen". Offenbar fertige der chinesische Zoll auch Güter aus anderen EU-Ländern nicht ab, wenn sie Teile enthalten, die aus Litauen stammen, sagte Dombrovskis.

US-IMPORTE CHINA

