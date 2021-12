The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.12.2021



ISIN Name

DE000HV2AP13 UC-HVB PF 1969

US571748BB78 MARSH+MCLENNAN COS. 17/22

AT000B043831 UNICR.BK AUS.15-21 FLR104

AT0000A1ASN3 ERSTE GP BNK 14-21MTN1373

CH0274758827 MONDELEZ INTL 15-21

USP6811TAA36 MINSUR 14/24 REGS

US883556BR21 THERMO FISH.SCI. 16/26

GG00BMB5XZ39 DISRUPTIVE CAP.ACQ.LS-,01

US883556BX98 THERMO FISH.SCI. 17/27

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de