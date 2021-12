Am Donnerstag präsentierte sich der heimische Aktienmarkt schwächer. Der ATX zeigte keine klare Richtung und wechselte öfter die Vorzeichen. Zu Handelsschluss stand ein Verlust von 0,2 Prozent bei 3.853,56 Punkte fest. Der Handel war aufgrund der bevorstehenden Feiertage erwartungsgemäß ruhig. Die Nachrichtenlage und die Umsätze waren sehr dünn. Bei den Banken hatte die BAWAG mit plus 0,9 Prozent die Nase vorn. Bei den restlichen Banken war die Lage nicht so positiv. Die Erste Group ging unverändert aus dem Handel und noch schlechter stand es für die RBI mit 0,3 Prozent Abschlag. Der Verlierer des Tages war Verbund mit einem Minus von 3,4 Prozent. Der Gewinner des Tages war Do & Co mit einem Aufschlag von 3,8 Prozent.

