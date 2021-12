Der Handel am ersten Tag nach dem Weihnachtswochenende beginnt an der Frankfurter Börse ruhig. Der Deutsche Aktienindex erreicht jetzt einen Widerstand, an dem er sich im Verlauf des Dezembers bereits dreimal festgefahren hat. Mit erwartet niedrigem Handelsvolumen zwischen den Jahren dürfte es dem Index nur mit kräftiger Unterstützung der Wall Street gelingen, diesen Widerstand zu überwinden und wieder in Richtung Allzeithoch zu laufen. Eine Belastung stellen die nach wie vor hohen Infektionszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...