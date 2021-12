Anzeige / Werbung

Für das kommende Jahr und auch darüber hinaus sollte Li-Metal die finanziellen Mittel zusammen haben.

Die kanadische Li-Metal (CSE LIM / WKN A3DAAU) hat ehrgeizige Pläne für 2022, die uns Mitbegründer und Direktor Tim Johnston kürzlich im Interview darlegte. Dafür aber benötigt die Company, die sich der Entwicklung neuer Technologien für Lithium-Ionen-Batterien der zweiten Generation verschrieben hat, eine starke Kapitaldecke. Und die konnte man jetzt noch einmal verstärken!

Denn über die beschleunigte Ausübung von 10,5 Mio. Warrants zu einem Ausübungspreis von 1,85355 Dollar flossen Li-Metal jetzt 19.462.275 Dollar an frischem Kapital zu. Damit verfügt die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge jetzt über rund 38 Mio. CAD in Cash und Cash-Äquivalenten!



CEO Maciej Jastrzebski ist verständlicherweise hoch erfreut darüber, dass "unsere Aktionäre weiterhin ihr Vertrauen und ihre Unterstützung für unser Unternehmen zeigen, indem sie unsere Wachstumspläne für das nächste Jahr und darüber hinaus vollständig finanzieren."

Mit dem Kapital aus der Ausübung der Warrants verfüge Li-Metal jetzt über ausreichende Mittel, seine Technologien - eine neuartige Anode sowie eine firmeneigene Methode zur Herstellung von Lithiummetall - in Richtung der kommerziellen Produktion voranzutreiben.

Speziell will das Unternehmen den Erlös aus der Warrant-Ausübung verwenden, um die technischen und betrieblichen Teams an den Standorten Rochester (NY) und Markham (ON) auszuweiten und so die Entwicklungs- und Scale-up-Arbeiten zu beschleunigen. Darüber hinaus sollen am Standort Markham Analyseinstrumente und -einrichtungen zur Verbesserung der Genauigkeit und der Durchlaufzeit für Pilot- und Entwicklungsproben hinzugefügt werden und die technische Planung fertiggestellt sowie der Kauf der wichtigsten Ausrüstung und der Aufbau einer Demonstrationsanlage für die Anodenproduktion im kommerziellen Maßstab, die 2023 errichtet werden soll, angegangen werden.

Li-Metal dürfte damit wie gesagt für 2022 und darüber hinaus gut finanziert sein, um die ehrgeizigen Pläne für das kommende Jahr umzusetzen. Und darauf kommt es jetzt an - die Umsetzung. Wir sind schon sehr gespannnt, was das Team um CEO Jastrzebski in den kommenden Wochen und Monaten an Neuigkeiten melden kann.

Bis dahin verweisen wir noch einmal auf das aufschlussreiche Interview, das wir mit Tim Johnston, dem Mitbegründer dieses sehr spannenden (aber auch hoch riskanten) Unternehmens führen konnten:

