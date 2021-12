Vancouver, BC, Canada - 27. Dezember 2021 - Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL; OTCQB: TLLZF) ("Gold Line") (das "Unternehmen") freut sich, erste Ergebnisse aus seinem ersten Bohrprogramm im Projekt Paubäcken ("Paubäcken") in Schweden bekanntzugeben.

Fünf Erkundungsbohrlöcher über insgesamt 670 Meter (m) wurden in Paubäcken in weiten Abständen im Oktober und November 2021 ausgeführt. Daten aus drei von fünf Bohrlöchern gingen ein und wurden zertifiziert, und das Unternehmen freut sich, einen Abschnitt mit einer Kernlänge von 22,5 Meter mit durchschnittlich 2,40 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) berichten zu können, einschließlich einer hochgradigeren Zone von 9,5 Metern mit durchschnittlich 4,6 g/t Au, ab einer Tiefe von 46,5 Metern in Bohrloch (DH) PAU21003 (siehe Tabelle 1). Das Unternehmen erwartet Ergebnisse aus den restlichen Bohrlöchern, PAU21004 und PAU21005.

Dieses aktuelle Bohrprogramm stellt Phase Eins ("Phase I") eins zweiphasigen ersten Bohrprogramms über 1.500 Meter (das "Programm") dar, das Anfang Sommer 2022 abgeschlossen sein wird. Die Phase l-Bohrarbeiten wurden in Übereinstimmung mit der örtlichen Rentier-Zuchtverband Ende November abgeschlossen. Die Arbeiten der Phase II werden beginnen, sobald die Rentiere das Gebiet verlassen haben.

DH PAU 21003 war auf eine Gold-in-Grundgestein-Anomalie von 1,43 g/t Au ausgerichtet, die zuvor im Herbst 2021 in Paubäckens Zielgebiet Aida, als Ergebnis eines "Base of Till / Top of Bedrock"-Bohr- und Probenahme-Programms ("BoT/ToB"), identifiziert wurde (Abbildungen 1 und 2). Dieses Ziel war "blind", insoweit als das Grundgestein in dem Gebiet von einer Schicht glazialen Geschiebes bedeckt war, und kein Grundgestein in dem Gebiet exponiert ist. Der 22,5 Meter lange Abschnitt in DH PAU21003 ist in eine starke Amphibolit-Scherzone mit intensiver Biotit- und Kalk-Silikat-Alterierung eingebettet. Der Amphibolit-Abschnitt war über seine gesamte Mächtigkeit mineralisiert, was auf zusätzliches Explorationspotenzial in anderen, ähnlichen Amphibolit-Einheiten und Strukturzielen hinweist. Das Unternehmen ist von dem Abschnitt mit 53,9 Gramm-Metern (Gehaltsmächtigkeit)#_edn1 in DH21003 sehr ermutigt und plant, diese frühen Explorationsergebnisse zur besseren Bestimmung zusätzlicher Ziele in der Phase II des Bohrprogramms zu nutzen.

Anomale Goldzonen wurden auch in DH PAU21002 durchteuft, die ungefähr 450 Meter südöstlich von DH PAU21003 ausgeführt wurde. Dies beinhaltet eine Probe von 0,55 g/t Au und zahlreiche Proben im Bereich von 0,1- 0,5 g/t Au. Obwohl nicht ganz so angereichert wie die in PAU21003 durchteufte Mineralisierungszone, zeigten die Mineralisierungsabschnitte in PAU21002 ebenfalls intensive Biotit- und Kalk-Silikat-Alterierung sowie schmale Amphibolit-Zonen. Die Mineralisierung in PAU21002 scheint einen anderen Strukturtrend einzunehmen als der Abschnitt in PAU21003.

Tabelle 1: Ergebnisse der ersten Bohrungen in Paubäcken

Bohrloch ID Raster Nord Ost Ziel Azimut/ Neigung (°) Tiefe insgesamt (m) Ergebnisse PAU21005 SWEREF99 TM 7190927 629221 Aida 240/50 151 Ergebnisse ausstehend PAU21004 SWEREF99 TM 7191096 629065 Aida 237/50 161 Ergebnisse ausstehend PAU21003 SWEREF99 TM 7191136 629025 Aida 237/50 121,9 22,5 m mit 2,40 g/t Au einschließlich 9,5 m mit 4,67 g/t Au PAU21002 SWEREF99 TM 7190934 629403 Aida 220/50 103 Mehrere (7) Abschnitte zwischen 0,1 und 0,6 g/t Au PAU21001 SWEREF99 TM 7190880 629357 Aida 40/50 133 Keine bedeutenden Abschnitte

Hinweis: Ein Cut-Off-Wert von 0,5 g/t Gold mit interner Verwässerung, begrenzt auf weniger als 3 m, wurde zur Berechnung der berichteten Abschnitte verwendet. Wahre Mächtigkeiten sind zurzeit nicht bekannt, aufgrund beschränkter Exposition und Bohrungen in dem Gebiet. Die im Bohrloch beobachteten Amphibolit-Kontakte sind jedoch in relativ hohen Winkel zur Kernachse angelegt.

Gold Line betrachtet diese ersten Ergebnisse als bedeutend, aufgrund von:

- Mangel an Exposition und früherer Exploration in diesem Gebiet. An diesem strukturellen / geochemischen Trend fanden in der Vergangenheit keine Bohrprüfungen statt.

- Oberflächennähe der Abschnitte: DH PAU21003 wurde in einem Winkel von 50 Grad gebohrt. Dies bedeutet, dass die Tiefe ab der Oberfläche 35 - 55 Meter betrug (siehe Abbildung 2).

- Verbindung der Mineralisierung mit einer ausgeprägten Mineralisierungsart und eingebettet in einer leicht identifizierbaren Gesteinsart in dem Gebiet.

- Lage der Mineralisierungsabschnitte entlang ausgeprägter geophysikalischer und struktureller Trends, die bekanntermaßen andere Goldmineralisierungszonen enthalten.

- Identifizierung zahlreicher, vergleichbarer struktureller / geochemischer Ziele durch die vor kurzem abgeschlossenen "BoT/ToB"-Bohrungen und -Probenahmen in dem Gebiet.

Die ersten Ergebnisse aus den in weiten Abständen ausgeführten Erkundungsbohrlöchern unterstreichen das Potenzial des Projekts Paubäcken, mit einigen der stärksten, durch das BoT/ToB-Programm identifizierten Anomalien, die im aktuellen Bohrprogramm noch geprüft werden müssen.

Das Projekt Paubäcken:

Das Projekt Paubäcken umfasst drei Konzessionen (17.097 ha), die den zentralen Teil eines aufstrebenden Goldgürtels im Norden von Mittelschweden abdecken, der l als "Gold Line" bezeichnet wird. Der Gürtel Gold Line beherbergt mehrere bedeutende Goldlagerstätten, einschließlich des nahe gelegenen Projekts Barsele (als Joint Venture zwischen Agnico Eagle Mines Ltd. und Barsele Minerals Corp. - TSX: BME - betrieben) sowie des Erschließungsprojekts Fäboliden (betrieben von Dragon Mining Ltd). Das Projekt Paubäcken liegt strategisch günstig zwischen Barsele und Fäboliden, befindet sich ein paar Hundert Meter nordöstlich der Mine Svartliden und beherbergt eine regionale Scherzone mit zahlreichen ungetesteten Goldanomalien.

Probenahmen:

Die Probenahme erfolgte nach Industriemethoden. Die Proben wurden von Arctic Drilling AS genommen und zur Vorbereitung an MSALABS in Storuman, Schweden, übermittelt. Akkreditierte Kontrollproben (Leer- und akkreditierte Standardproben) werden regelmäßig in den Probenfluss eingebracht. Bohrkern wird mit einer halbautomatischen Kernsäge zersägt. Die Kernproben werden sodann auf 70 % 2 mm zermahlen, gesplittet (1000 g) und zu 85 % 75µm pulverisiert (SAW-100 bzw. PRP-920). Pulp wird in MSALABS in Langley, BC, Kanada, mit Viersäuren-Aufschluss und ICP-MS/AES-Abschluss analysiert. Zur Goldanalyse (FAS-114) wird eine 30 g-Brandprobe und ICP-AES-Abschluss verwendet. Für Proben über 10 g/t AU wird gravimetrische Bestimmung (FAS-415) eingesetzt.

Hinweis zu nahegelegenen Minen und Lagerstätten:

Die nahegelegenen Minen und Lagerstätten, die in dieser Pressemitteilung behandelt werden, schaffen einen Zusammenhang zum Paubäcken-Projekt des Unternehmens in Schweden, das sich in einer ähnlichen geologischen Umgebung befindet, was aber kein Hinweis darauf sein muss, dass das Projekt ähnliche Typen, Gehalte und Tonnagen einer Mineralisierung beherbergt.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit den in National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen behördlichen Anforderungen erstellt und von Michael Dufresne, M.Sc, P.Geol., P.Geo, einem qualifizierten Sachverständigen überprüft und genehmigt.

Über Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources konzentriert sich auf den Erwerb von Mineralkonzessionen mit bedeutendem Explorationspotenzial in den produktivsten goldproduzierenden Regionen in Skandinavien und auf die weitere Abgrenzung der historischen Vorkommen. Gold Line ist in einem Gebiet tätig, das aufgrund großer Mineralvorkommen, stabiler politischer Lage, unkomplizierter Genehmigungsverfahren, günstiger Besteuerung und einer guten geopolitischen Situation als eine führendes Rechtssystem für Bergbau und aufstrebendes Explorationsgebiet gilt.

Gold Line hält derzeit ein weitreichendes Portfolio von fünf Goldprojekten in Schweden: ein Projekt liegt im Skelleftea-Gürtel im nördlichen Mittelschweden, und vier Projekte, einschließlich der Konzession Långtjärn, liegen im Gold Line-Mineralgürtel im nördlichen Mittelschweden. Die Projekte befinden sich in einem 200 km langen Proterozoikum-Grünstein-Sedimentgürtel mit zahlreichen Zonen von Goldvorkommen.

Abbildung 1: Grundriss des ersten Bohrprogramms in Paubäcken

Abbildung 2: Querschnitt durch PAU21003

#_ednref1 Berechnet als durchschnittliche Gehalts*-Dichte in Metern (wie im Bohrloch gemessen) unter Anwendung von Cut-Off- und internen Verwässerungsfaktoren.

