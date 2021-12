Das Handelsgeschehen an Asiens Börsen ist zu Beginn der letzten Jahreswoche sehr überschaubar.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Das Handelsgeschehen an Asiens Börsen ist zu Beginn der letzten Jahreswoche sehr überschaubar. Während Japan und China am Montag moderate Verluste verzeichneten, blieben die Börsen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sowie in Australien geschlossen. Aktuelle Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Auch die Nachricht...

Den vollständigen Artikel lesen ...