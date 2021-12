Zahlreiche Krankheitsfälle haben den Flugplahn der Deutschen Lufthansa über Weihnachten durcheinandergebracht. Wie die Airline am Donnerstag vor Weihnachten bekanntgegeben hatte, musste man in der Zeit vom 23. bis 26. Dezember sechs Flugpaare aus Hin- und Rückflug streichen, weil sich so viele Piloten krankgemeldet hatten.Neben einer Verbindung nach Tokio traf es vor allem US-Ziele wie Houston, Boston und Washington. Über einen Zusammenhang mit Omikron wollte das Unternehmen nicht spekulieren, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...