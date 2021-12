Volkswagen will die Nummer 1 unter den Elektroauto-Herstellern werden. Dazu wird der Konzern in den nächsten Jahren massiv in den Ausbau der Elektroauto-Plattform, die Software-Tochter Cariad und selbst fahrende Autos investieren. Grund genug für das Investmenthaus Wedbush sowie die NordLB, die Aktie zum Kauf zu empfehlen.Das Investmentunternehmen Wedbush geht davon aus, dass sich der Markt für Elektroautos in den nächsten zehn Jahren zu einer 5-Billionen-Dollar-Branche entwickeln wird. Grund ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...